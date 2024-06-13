"ЗА 42 СЕКУНДЫ СДАЛА ВСЕХ": ЧИНОВНИЦУ МИНЗДРАВА ПРИЖАЛИ ЗА БОЛТОВНЮ ДОЧЕРИ

Валерий Шаронов

что там студенты, посмотрите на наше правительство, путин так красиво говорил о целях и задачах нового состава и что, перетасовали старую колоду, покритиковали для видимости и назначили кого на те же места, кого на другие не менее хлебные. так что ждать чего то хорошего не стоит. каков поп таков и приход.