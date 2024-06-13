Студентка Самарского медколледжа сдала высокопоставленную родительницу, записав в "Телеграме" провокационное видео.
"ЗА 42 СЕКУНДЫ СДАЛА ВСЕХ": ЧИНОВНИЦУ МИНЗДРАВА ПРИЖАЛИ ЗА БОЛТОВНЮ ДОЧЕРИ
Комментарии
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Дмитрий Бакланов
Павлик жаловался, что бы отца наказали. А эта просто хвасталась.
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1 час.
HotRS
Малофееву все равно, что юзер, что программист.
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1 час.
Валерий Шаронов
что там студенты, посмотрите на наше правительство, путин так красиво говорил о целях и задачах нового состава и что, перетасовали старую колоду, покритиковали для видимости и назначили кого на те же места, кого на другие не менее хлебные. так что ждать чего то хорошего не стоит. каков поп таков и приход.
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1 час.
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