Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 367 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • саша дмитренко
    тое поганое  православие- лживая  и  подлая  греческая  вераТеперь они еще и ...
  • саша дмитренко
    а  ты  у  нас  оказывается  кобелек  блохастый))))))))Позорище на всю с...
  • Владимир
    Депутаты негодуют после разговора с роботом. $б%улись совсем. «Прекратите издеваться над русским народом!..» Они бы с...«Прекратите издев...

"ЗА 42 СЕКУНДЫ СДАЛА ВСЕХ": ЧИНОВНИЦУ МИНЗДРАВА ПРИЖАЛИ ЗА БОЛТОВНЮ ДОЧЕРИ

"ЗА 42 СЕКУНДЫ СДАЛА ВСЕХ": ЧИНОВНИЦУ МИНЗДРАВА ПРИЖАЛИ ЗА БОЛТОВНЮ ДОЧЕРИ

Студентка Самарского медколледжа сдала высокопоставленную родительницу, записав в "Телеграме" провокационное видео.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дмитрий Бакланов
Павлик жаловался, что бы отца наказали. А эта просто хвасталась.
Ответить
1 час.
HotRS
Малофееву все равно, что юзер, что программист.
Ответить
1 час.
Валерий Шаронов
что там студенты, посмотрите на наше правительство, путин так красиво говорил о целях и задачах нового состава и что, перетасовали старую колоду, покритиковали для видимости и назначили кого на те же места, кого на другие не менее хлебные. так что ждать чего то хорошего не стоит. каков поп таков и приход.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх