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Семшов о «Динамо»: «Лидеры обязаны играть за буковку «Д». Это поколение еще не прониклось духом, патриотизмом клуба, наверное»

Семшов о «Динамо»: «Лидеры обязаны играть за буковку «Д». Это поколение еще не прониклось духом, патриотизмом клуба, наверное»

В матче 25-го тура Мир РПЛ, приуроченном к столетию «Динамо», бело-голубые уступили «Факелу» (0:2). – В такую памятную дату ты должен приносить болельщику радость.

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