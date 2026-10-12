На МЦД-1 поезда будут идти с интервалом до 20 минут

На Белорусском направлении МЦД-1 с вечера 16 октября до 18 октября интервалы между поездами вырастут до 20 минут, часть составов не будет останавливаться на Беговой и Москве-Сити, а большинство аэроэкспрессов в Шереметьево отменят.
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