На МЦД-1 поезда будут идти с интервалом до 20 минут

На Белорусском направлении МЦД-1 с вечера 16 октября до 18 октября интервалы между поездами вырастут до 20 минут, часть составов не будет останавливаться на Беговой и Москве-Сити, а большинство аэроэкспрессов в Шереметьево отменят.