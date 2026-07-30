Бывший генерал Попов дождался милосердия от суда

НП Наталья Павлова "...г-н Бородин с подельниками всего-то-навсего устроил нам затяжную СВО с сотнями тысяч жертв. С разрушенными городами. С вдовами и сиротами. Но за это ему 8 лет..." А вот настоящий преступник получил срок всего на 3 года больше, чем Спартак, который берёг своих бойцов. Хотя Бородину следовало бы вменить, как минимум, измену Родине. Да ещё с подельниками. Это какая-то диверсионная группа получается.

Андрей Павлов Этот Попов, Цаликов, Тимурчик и им подобные, для которых Гарант, а по совместительству Верховный главнокомандующий, построил за четверть века вертикаль власти, в нее очень неплохо встроились. А вертикаль своих не бросает. Эти персонажи должны сидеть пожизненно за смерти парней на их совести. Но... Колония, или домашний арест "по состоянию здоровья". А почему дома? Еще Высоцкий пел: "В тюрьме есть тоже лазарет". Пусть там и лечатся. А раз колония, то УДО через год-другой.Ну или амнистия в честь чего-нибудь. Гарант своих не бросает. Павел Попов для него свой, а Иван Попов нет. Поэтому Иван Попов будет сидеть, а Павел Попов пойдет домой "по состоянию здоровья".