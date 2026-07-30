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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Бывший генерал Попов дождался милосердия от суда

Бывший генерал Попов дождался милосердия от суда

Суд почти вдвое сократил срок бывшему замминистра обороны Попову Второй Западный окружной военный суд в Москве, рассмотрев апелляцию осужденного за масштабные хищения бюджетных средств бывшего заместителя министра обороны Павла Попова, смягчил ему наказание, почти вдвое сократив срок заключения — с 19 до 10 лет колонии строгого режима.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
&quot;...г-н Бородин с подельниками всего-то-навсего устроил нам затяжную СВО с сотнями тысяч жертв. С разрушенными городами. С вдовами и сиротами. Но за это ему 8 лет...&quot; А вот настоящий преступник получил срок всего на 3 года больше, чем Спартак, который берёг своих бойцов. Хотя Бородину следовало бы вменить, как минимум, измену Родине. Да ещё с подельниками. Это какая-то диверсионная группа получается.
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1 м.
Андрей Павлов
Этот Попов, Цаликов, Тимурчик и им подобные, для которых Гарант, а по совместительству Верховный главнокомандующий, построил за четверть века вертикаль власти, в нее очень неплохо встроились. А вертикаль своих не бросает. Эти персонажи должны сидеть пожизненно за смерти парней на их совести. Но... Колония, или домашний арест &quot;по состоянию здоровья&quot;. А почему дома? Еще Высоцкий пел: &quot;В тюрьме есть тоже лазарет&quot;. Пусть там и лечатся. А раз колония, то УДО через год-другой.Ну или амнистия  в честь чего-нибудь. Гарант своих не бросает. Павел Попов для него свой, а Иван Попов нет. Поэтому Иван Попов будет сидеть, а Павел Попов пойдет домой &quot;по состоянию здоровья&quot;.
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1 м.
Анатолий Витушкин
Наворованных миллиардов хватит на покупку десятков судов, тем более военных. Такие у нас суды по отношению к предателям Родины. А ведь года через три совсем выпустят. Представляю чувства тех, кто воюет; судьи ценят не право , а банкноты.
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1 м.