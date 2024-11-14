Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 756 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Шентябин
    "меня определили в Центральный штаб. Чем мы там занимались, я так и не понял." - вот именно "определили"! Как и Говор...Писатель Юрий Пол...
  • олег архипов
    Вопрос суверените...
  • Роман
    Совсем уже без мозгов наши чиновники ии очередной виток коррупции в миграционной политике!!!Куда смотрит МВД, Прокур...Россия ввязываетс...

Почему Джордж Сорос будет забанен. Впереди аудит Украины и как с этим связан украинский "генералопад"?

Почему Джордж Сорос будет забанен. Впереди аудит Украины и как с этим связан украинский "генералопад"?

После избрания Дональда Трампа президентом забурлило, заклокотало "украинское болото". На Украине есть свой "дипстейт", который был тесно связан с Клинтонами - Соросами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Sergiy Che
Хорошо звучит, но дождёмся не слов, а событий....
Ответить
21 час.

Картина дня

наверх