Пришло время подумать об обратном выкупе альткоинов

График показывает, что все категории альткоинов отстают от биткоина по росту рыночной капитализации. Для оценки импульса роста используется разница между 365-дневной и 30-дневной скользящими средними (DMA).
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