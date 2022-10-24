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Жители Москвы могут предоставить врачам из частных клиник доступ к электронной медкарте

Жители Москвы могут предоставить врачам из частных клиник доступ к электронной медкарте

РИАМО - 24 окт. Москвичи получили возможность предоставлять доступ к информации из электронной медкарты врачам частных клиник, федеральных центров, региональных больниц и любых других медорганизаций, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

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