Экс-разведчик США побывал на Рождественской службе в храме

Экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в Рождество, 7 января, посетил храм Христа Спасителя.«Я не ортодоксальный христианин, я протестант, но моя жена из Грузии, она вырастила мою дочь, которая ортодоксальная христианка, поэтому для меня важно быть тут и понимать, что у моей дочери есть возможность находиться здесь.