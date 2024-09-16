Сможет ли Bitcoin преодолеть уровень $60 000?

Биткоин преодолел ключевые уровни сопротивления, что свидетельствует о возможном продолжении роста. Аналитики отмечают положительные изменения на технических индикаторах, таких как облако Ишимоку и индекс относительной силы (RSI).
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