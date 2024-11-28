Демографическое уничтожение: США в ультимативной форме потребовали от Киева отправлять на фронт с 18 лет

Высокопоставленный представитель администрации США в среду заявил, что Киеву необходимо снизить минимальный призывной возраст с 25 лет до 18, чтобы противостоять натиску России, которому ни Украина, ни Запад уже не в силах сопротивляться.
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