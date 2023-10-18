Байден: Удар по больнице в Газе нанесен не Израилем

Похоже, удар по больнице в Газе был нанесен «другой командой». Об этом 18 октября заявил американский президент Джо Байден в ходе конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, передает РИА «Новости».
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