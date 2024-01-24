Без срока давности

Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Комментарии
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Алексей Горшков
Сторонник я Путина, но что - сейчас ему заняться больше нечем? О-очень сомневаюсь я, что какой-нибудь слесарь из Салехарда &quot;кушать не может&quot; без виллы в Ницце! Я так думаю,что САМО РАСПОЛОЖЕНИЕ спорных объектов указывает,что приобретены они не российским государством, а на ЧАСТНЫЕ СРЕДСТВА разновсяческих (российских - да) - но не представителей государства российского,а &quot;богатеньких буратинок&quot; - &quot;фон-баронов&quot; и &quot;буржуинов&quot;! Поэтому-то СССР на них и не претендовал! Пожалуй, одно исключение - церковное имущество - но пусть им РПЦ и занимается! ЕДИНСТВЕННОЕ объяснение - внести раскол,или хотя бы брожение, в лагерь неприятеля!
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