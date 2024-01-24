Без срока давности

Алексей Горшков

Сторонник я Путина, но что - сейчас ему заняться больше нечем? О-очень сомневаюсь я, что какой-нибудь слесарь из Салехарда "кушать не может" без виллы в Ницце! Я так думаю,что САМО РАСПОЛОЖЕНИЕ спорных объектов указывает,что приобретены они не российским государством, а на ЧАСТНЫЕ СРЕДСТВА разновсяческих (российских - да) - но не представителей государства российского,а "богатеньких буратинок" - "фон-баронов" и "буржуинов"! Поэтому-то СССР на них и не претендовал! Пожалуй, одно исключение - церковное имущество - но пусть им РПЦ и занимается! ЕДИНСТВЕННОЕ объяснение - внести раскол,или хотя бы брожение, в лагерь неприятеля!