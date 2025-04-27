Андрей Травников открыл навигацию-2025 в Новосибирской области

На Михайловской набережной состоялось открытие речной навигации по Оби и Обскому морю. Торжественный марш курсантов-речников, парад судов и выступление духового оркестра увидели тысячи новосибирцев 27 апреля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии