Блог АМАРАНТ Закон принят в первом чтении. Во 2-м будет поправка. -Проверить все "дарения" фигурантов! Схитрить не получится? ● Нынешних мер недостаточно.
Схитрить не получится? Конфисканты перекидывают активы на родню
Комментарии
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Александр Глущенко
я скажу вам по секрету ))) Ни один коренной москвич , а также житель Подмосковья НИКОГДА НА ПОМОЙКУ ТМ , НЕ ХОДИТ .. Им вообще не надо ничего , у них всё и так есть ))) И про "замечательных " друзей )) Это тоже только бел. рассказывают .. Сам себе не похвалишь ? ))) И самое главное ))) Они пишут по правилам , что хорошо , но по неписанному правилу , некоторые темы , где упоминаются и укрорейх и все бывшие "союзницы" россиянами пишутся с маленькой буквы, так вам надо бы )))) определиться. Что не белорус, то не доволен жизнью в России )))))
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6 час.
Александр Глущенко
Прежде , чем чушь писать , глубоко в рот уважаемая .. По интересуйтесь почему его кампания получила право на содержание Роза-Хутор. Кампания , как вы фамильярно говорите , Вовы Потанина , сначала приняла самое активное участие в тендере на строительство площадок на всех высотах, потом строила , благоустраивала всё-всё на площадках всех высот , а теперь кампания СОДЕРЖИТ КРУГЛЫЙ ГОД эти площадки.. Не считайте чужие для вас деньги.. Ещё раз .. Зависть --смертный грех.. Вот вы к примеру сколько денег вложили в Олимпийскую стройку? Нисколько ! И гос-во Россия вложило минимум.. Зато вложились и Вова Потанин, и РЖД, И "ГАЗПРОМ" и "РОСНЕФТЬ ".. Не поднимайте "бурю" в стакане , может жажда случится .Можете не отвечать , глупость вы уже написали.
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6 час.
Татьяна Романова
Вы, товарисч, не проспамшись, или не опохмелимшись?
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4 час.
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