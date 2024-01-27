Схитрить не получится? Конфисканты перекидывают активы на родню

Александр Глущенко

я скажу вам по секрету ))) Ни один коренной москвич , а также житель Подмосковья НИКОГДА НА ПОМОЙКУ ТМ , НЕ ХОДИТ .. Им вообще не надо ничего , у них всё и так есть ))) И про "замечательных " друзей )) Это тоже только бел. рассказывают .. Сам себе не похвалишь ? ))) И самое главное ))) Они пишут по правилам , что хорошо , но по неписанному правилу , некоторые темы , где упоминаются и укрорейх и все бывшие "союзницы" россиянами пишутся с маленькой буквы, так вам надо бы )))) определиться. Что не белорус, то не доволен жизнью в России )))))