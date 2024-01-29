У России появился главный официальный враг

Среди итогов уходящего года есть один, который явно не войдет в официальные сводки. После десятилетий искусственных иллюзий, наивных надежд и заведомой дезинформации в жизни нашего государства и нашего народа настал момент кристально чистой, незамутненной и абсолютной ясности.