Белый дом: Израиль согласен на 4-часовую ежедневную паузу в боях на севере Газы

Белый дом заявил, что Израиль согласился ввести 4-часовые ежедневные гуманитарные паузы в боевых операциях на севере Газы, начиная с четверга, поскольку администрация Байдена заявила, что обеспечила второй путь для мирных жителей, бегущих от боев.