Мобилизационный резерв украинцев в ЕС достигает миллиона мужчин. А Женщин?

Под временной защитой в странах Евросоюза находятся около 1,1 млн мужчин с Украины в возрасте от 18 до 64 лет, которые потенциально могут быть мобилизованы в ВСУ.
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