RESEND: ES trading plan for CPI Day Oct 10th E-mini S&P 500 Futures CME_MINI:ES1! ESMorg Supports: • Major: 5822-24, 5805, 5795, 5747-51, 5730, 5711, 5703, 5691, 5675, 5665, 5646 • Minor: 5828, 5815, 5810, 5790, 5780, 5773, 5764, 5757, 5740, 5725, 5715, 5686, 5682, 5672, 5657 What I’m Watching: •Tomorrow is CPI day.