🏛 Керченский музей древностей отмечает 200-летие в этом году Сегодня Восточно-Крымский историко-культурный музейный заповедник объединяет 11 музеев, которые показывают античное и современное наследие региона, рассказала первый заместитель министра культуры Крыма Ольга Бурова.