В Кузбассе скончался известный кардиохирург, академик Леонид Барбараш

Соболезнования семье заслуженного врача России принес губернатор Сергей Цивилев.Во вторник, 14 ноября, в возрасте 82 лет ушел из жизни известный отечественный кардиохирург и ученый, заслуженный врач России Леонид Барбараш.
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