В Иваново недавно случился инцидент, который потряс горожан. Молодой человек, родившийся в 2006 году и приехавший из Таджикистана, решил рискнуть, нарушив ПДД на тонированной "семёрке", создав опасность для окружающих.
"Таких надо на Колыму!": иноземец-нелегал из Таджикистана был уложен лицом в снег после эпичной погони в Иваново
Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Затулина и прочих мразей к ответу за нелегальных ишаков. Пусть отсидит по вскм статьям а потом вышвырнуть в кишлак. Пора визовый режим вводить с таджикией и узбекией да и с другими кишлаками сразии.
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4 час.
Александр Мельников
Даже не представляю, к каким последствиям привели такие выкрутасы обычного русского. Ну вот меня хотя бы. 15 суток, штрафы, лишения прав, суд и три года условно, не выезд в Турцию и посещение участкового два раза в месяц! С чуркой же разберутся "компетентные органы" (как они и обещали в этой публикации), и выяснят, что 1) въехал этот ослоëб в Россию с разрешения этих органов, болтался без дела, но регулярно проплачивал эти органы, не имея прав рассекал на машине(где взял -- спроси у органов) также под присмотром органов. Разных органов, но несомненно тоже очень компетентных. Внутриутробных органов, т.е. органов внутренних дел. Вероятно, после всех этих рассмотрений органов друг друга, чебуреку дадут подзатыльник, пожурят, и заставят таки купить права за 150т.р. У органов. Внутренних....
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3 час.
Иван Ураганов
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1 час.
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