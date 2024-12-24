"Таких надо на Колыму!": иноземец-нелегал из Таджикистана был уложен лицом в снег после эпичной погони в Иваново

Александр Мельников

Даже не представляю, к каким последствиям привели такие выкрутасы обычного русского. Ну вот меня хотя бы. 15 суток, штрафы, лишения прав, суд и три года условно, не выезд в Турцию и посещение участкового два раза в месяц! С чуркой же разберутся "компетентные органы" (как они и обещали в этой публикации), и выяснят, что 1) въехал этот ослоëб в Россию с разрешения этих органов, болтался без дела, но регулярно проплачивал эти органы, не имея прав рассекал на машине(где взял -- спроси у органов) также под присмотром органов. Разных органов, но несомненно тоже очень компетентных. Внутриутробных органов, т.е. органов внутренних дел. Вероятно, после всех этих рассмотрений органов друг друга, чебуреку дадут подзатыльник, пожурят, и заставят таки купить права за 150т.р. У органов. Внутренних....