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Татарстанда өч көнлек сайлаулар башланды

Татарстанда өч көнлек сайлаулар башланды

Татарстанда тугызынчы чакырылыш РФ Дәүләт Думасына депутатлар сайлауда өч көнлек тавыш бирү башланды.

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