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С зеркалом связывали удачу, беды и судьбу: приметы и суеверия, которые дошли до наших днейа

С зеркалом связывали удачу, беды и судьбу: приметы и суеверия, которые дошли до наших днейа

Зеркало – один из самых мистических предметов быта. С одной стороны, это обычная вещь, с которой начинается и заканчивается день.

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