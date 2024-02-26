Развиваемся играя.

Образовательный процесс в учреждении дошкольного образования проходит не только на специально организованных занятиях, а так же и через все виды детской деятельности на протяжении всего времени пребывания ребенка в детском саду.
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