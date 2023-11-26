Астраханки могут выиграть бесплатный курс для молодых мам

В Астрахани начались занятия в рамках проекта «Песни с молоком». В течение двух недель команда профессиональных педагогов, фольклористов, психологов обучает молодых астраханок материнскому русскому фольклору.
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