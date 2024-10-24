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Кто решил, что наш выбор – Трамп?

Кто решил, что наш выбор – Трамп?

Чем ближе день выборов в США, тем с большей частотой появляются предвыборные расклады, предсказывающие победу одному из двух кандидатов.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
А какая нам разница. кто в Америке будет президентом.
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ВВП сказал, что пусть будет Харрис. Пусть.
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Анфиса Иванова
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