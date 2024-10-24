Чем ближе день выборов в США, тем с большей частотой появляются предвыборные расклады, предсказывающие победу одному из двух кандидатов.
Кто решил, что наш выбор – Трамп?
Комментарии
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Регина Толстоброва
А какая нам разница. кто в Америке будет президентом.
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23 час.
Эдуард Александров
ВВП сказал, что пусть будет Харрис. Пусть.
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23 час.
Анфиса Иванова
Харрис будет прозрачнее в своих хотелках и повелениях, А этот ястребок как пациент Кащенко - то он Наполеон, то он Черчиль...
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20 час.
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