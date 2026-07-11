Власти Республики Алтай готовятся к запуску системы учета топлива

Минтранс региона завершил сбор данных — сформированы реестры АЗС и транспорта, рассчитана потребность в топливе Председатель правительства Республики Алтай Александр Прокопьев встретился с первым заместителем министра энергетики РФ Павлом Сорокиным.
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