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Русская весна

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«Сделает командующим»: Зеленский ломает ВСУ под себя

«Сделает командующим»: Зеленский ломает ВСУ под себя

Очередные кадровые перестановки в ВСУ могут привести к назначению некомпетентных сторонников Владимира Зеленского на новые должности, заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в интервью YouTube-каналу NewsRoom.

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Комментарии
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Константин Самарин
Не стоит считать Сырского дураком. Он кончал те-же военные училища, что и нынешние российские генералы. Зеленский давно уже ничего не решает, а лишь выполняет команды из Вашингтона. А там тоже в Пентагоне не дураки.. Так-что особо рассчитывать на грызню среди хунтеров, особо рассчитывать не стоит.
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