«Сделает командующим»: Зеленский ломает ВСУ под себя

Константин Самарин

Не стоит считать Сырского дураком. Он кончал те-же военные училища, что и нынешние российские генералы. Зеленский давно уже ничего не решает, а лишь выполняет команды из Вашингтона. А там тоже в Пентагоне не дураки.. Так-что особо рассчитывать на грызню среди хунтеров, особо рассчитывать не стоит.