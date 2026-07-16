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Боярский: удаление VK и МАХ из Google Play — очередной эпизод санкционного давления

Боярский: удаление VK и МАХ из Google Play — очередной эпизод санкционного давления

Глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский («Единая Россия») назвал удаление приложений VK и мессенджера МАХ из Google Play очередным эпизодом санкционного давления на российские цифровые сервисы.

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