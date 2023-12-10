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Крымская газета

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Как реализуется нацпроект «Культура» в Крыму

Как реализуется нацпроект «Культура» в Крыму

Культурный максимум Национальный проект «Культура» собираются продлить до 2030 года. Это позволит регионам, в том числе Крыму, продолжить и завершить строительство и реконструкцию важных культурных объектов.

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