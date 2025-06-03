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Царьград

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А как же "мова"? Царёв объяснил, почему стамбульские переговоры прошли на русском языке

А как же "мова"? Царёв объяснил, почему стамбульские переговоры прошли на русском языке

По словам бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царёва, переговоры в Турции состоялись на русском языке не случайно.

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