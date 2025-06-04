В Металлургическом районе Челябинска продлили ограничение движения по оживленном перекрестке

Ограничение движения по улице Сталеваров в Челябинске продлили на 2 дня. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в Металлургическом районе затянулись работы по реконструкции теплотрассы.
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