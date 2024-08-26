Просроченная задолженность по зарплате в Петербурге на 1 августа составила 65,8 миллионов рублей

Что является самым высоким показателем среди регионов России По состоянию на 1 августа просроченная задолженность по заработной плате в Петербурге достигла 65,8 миллиона рублей, что является самым высоким показателем среди регионов России.
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