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Закон и Порядок

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Михалков недоволен Песковым. За его слова о крестах, пикселях и невежливости

Михалков недоволен Песковым. За его слова о крестах, пикселях и невежливости

Режиссёр Никита Михалков в очередном выпуске "Бесогона" отметил, что был удивлён, что на фоне его слов о "крестопаде", который в какой-то момент затронул и сайт Кремля, появилась большая заинтересованная волна в средствах массовой информации.

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