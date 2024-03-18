Ивановский аварийно-спасательный отряд стал одним из лучших в региональных соревнованиях

Ивановский аварийно-спасательный отряд стал одним из лучших в региональных соревнованияхСегодня на территории Дворца игровых видов спорта прошли соревнования по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте.
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