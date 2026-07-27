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Царьград

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Молдавские спасатели ликвидировали крупный пожар в Греции

Молдавские спасатели ликвидировали крупный пожар в Греции

Молдавские спасатели, находившиеся в Греции в рамках миссии Механизма гражданской защиты Европейского союза, приняли участие в ликвидации крупного природного пожара в районе Дервени, расположенного к северу от Салоник.

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