Молдавские спасатели ликвидировали крупный пожар в Греции

Молдавские спасатели, находившиеся в Греции в рамках миссии Механизма гражданской защиты Европейского союза, приняли участие в ликвидации крупного природного пожара в районе Дервени, расположенного к северу от Салоник.
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