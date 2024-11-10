Песня нижегородцев получила приз на всероссийском конкурсе «Голоса Родины»

Песня «Сирень Победы», написанная композитором Валентиной Шикаевой и поэтессой Татьяной Пряничниковой из Починок Нижегородской области, получила приз на всероссийском конкурсе «Голоса Родины», сообщает министерство культуры РФ.
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