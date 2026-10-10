Число компаний с дистанционным форматом работы стремительно падает

Число компаний с дистанционным форматом работы в России стремительно падает. Если в мае 2020 году на вопрос «Есть ли в вашей компании сотрудники, работающие удаленно?» утвердительно отвечали около 60% опрошенных, то в сентябре 2026-го таких был 31%.