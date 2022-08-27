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Российская команда поделила первое место с командой Ирана в конкурсе «Соколиная охота»

Российская команда поделила первое место с командой Ирана в конкурсе «Соколиная охота»

По итогам пяти этапов состязаний победителем конкурса стала команда Российской Федерации и команда Исламской Республики Иран, разделив между собой первое место.

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