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Поисковик Зябликов посоветовал ходить за грибами в леса Подмосковья по двое

Поисковик Зябликов посоветовал ходить за грибами в леса Подмосковья по двое

Любителям тихой охоты посоветовали отправляться в лес только в яркой одежде и с компасом. Правила поведения при сборе грибов напомнил начальник поисково-спасательного отряда аварийно-спасательной службы «Юпитер» Максим Зябликов.

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