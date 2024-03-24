Гладков: В Белгородской области выплатили компенсацию поврежденным предприятиям

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поделился информацией о том, что более 60 предприятий, расположенных на территории Шебекинского городского округа, которые были повреждены вследствие украинских обстрелов, получили 113 млн рублей.
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