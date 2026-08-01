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В Австралии впервые в истории сняли с помощью дрона роды горбатого кита

В Австралии впервые в истории сняли с помощью дрона роды горбатого кита

Оператор дрона Алекс Форрест у побережья австралийского Кингсклиффа случайно заметил в воде горбатого кита и непонятную суету в виде пятен красного цвета на воде и странного мельтешения и, естественно, решил, что на кита напал хищник.

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