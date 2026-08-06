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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ФК «По пиву», ФК «Ф», «Альтерон», Ars, «Анжи», Fight Nights и «Юнисон» сыграют во Втором дивизионе Кубка Лиги

Стали известны участники Второго дивизиона WINLINE Кубка Медиалиги. Во 2-м дивизионе сыграют ФК «Ф», ФК «По Пиву», « Альтерон », Ars, « Анжи », Fight Nights , «Юнисон».

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