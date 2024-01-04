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«В праздничные дни». На дорогах Приморья погибло шесть человек

«В праздничные дни». На дорогах Приморья погибло шесть человек

За выходные и праздничные дни на дорогах Приморского края уже погибло 6 человек, сообщает PRIMPRESS. С 30 декабря 2023 года по 4 января 2024 года на территории Приморского края зарегистрировано 29 дорожно-транспортных происшествий, из которых 6 – со смертельным исходом.

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