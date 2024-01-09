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В ожидании БПЛА «Гелиос-РЛД»: для защиты от низколетящих средств воздушного нападения

В ожидании БПЛА «Гелиос-РЛД»: для защиты от низколетящих средств воздушного нападения

В опубликованном 11 декабря этого года материале Украина переходит к обороне: последствия, риски, возможности автором были рассмотрены угрозы, которые могут стать следствием отказа вооружённых сил Украины (ВСУ) от осуществления наземного наступления и перехода к стратегической обороне: «Можно предположить, что после перехода к стратегической обороне ВСУ сосредоточат свои усилия на нанесении максимального ущерба ВС РФ, а также инфраструктуре нашей страны, при этом приоритетной целью станет имиджевая составляющая – в отсутствие успехов по захвату территорий необходимо показать, какие «страшные» удары наносятся по России.

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