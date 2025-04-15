Эксперты отметили стремительную модернизацию крупных блокчейнов в марте 2025

Март 2025 года ознаменовался активным техническим прогрессом в блокчейн-индустрии — крупнейшие проекты продемонстрировали серьёзные шаги в оптимизации архитектур, масштабировании и повышении безопасности своих сетей.
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