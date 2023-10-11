Миссия OSIRIS-REx предоставила новые данные о Бенну — обильное содержание воды и углерода на астероиде

Названный по имени древнеегипетского божества, астероид Бенну представляет для учёных «первобытный артефакт, сохранённый в условиях космического вакуума», что делает его привлекательной целью для научных исследований.
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