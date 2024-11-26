Артиллерийские учения, проводимые при температуре -15°C в финской Лапландии, стали «культурным шоком» для британских военных, заявил замкомандира британского 19-го артиллерийского полка майор Дэвид Мортимер.
В Британии заявили, что учения в -15°C стали шоком для военных страны
Комментарии
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Константин Самарин
Британия НИКОГДА не воевала с Россией один на один. Всю свою историю британцы осмеливались выступать против России ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в каолиции с другими странами, прячась за их спинами. Да и своих англичан берегли, посылая на убой в основном, колониальные войска.
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5 час.
Дмитрий Гурин
Ну насчет НИКОГДА это вы зря, они же (бриты.....) как зеленые мухи, везде где пахнет. Воевали напрямую и не раз но в основном небольшими боями и достаточно серьезно так сказать "официально напрямую" в Крымскую целых 3 года.
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5 час.
АЛ
Александр Лагуткин
Так в Крымскую они были вместе с турками, которых было гораздо больше.
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5 час.
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