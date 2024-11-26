В Британии заявили, что учения в -15°C стали шоком для военных страны

Константин Самарин Британия НИКОГДА не воевала с Россией один на один. Всю свою историю британцы осмеливались выступать против России ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в каолиции с другими странами, прячась за их спинами. Да и своих англичан берегли, посылая на убой в основном, колониальные войска.

Дмитрий Гурин Ну насчет НИКОГДА это вы зря, они же (бриты.....) как зеленые мухи, везде где пахнет. Воевали напрямую и не раз но в основном небольшими боями и достаточно серьезно так сказать "официально напрямую" в Крымскую целых 3 года.