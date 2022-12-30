Ожидаемое и не очень

﻿﻿Сколько разработчиков уже пообещали на 2023 год и даже частично показали свои достижения. Удивление гарантировано, восхищение сомнительно, ведь деготь в бочке меда важный ингредиент Официальный модпак Разработка полноценной ModStation уже ведется.