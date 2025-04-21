Чат-бот для сдачи в плен украинских солдат, созданный нашими силовиками, превратился в настоящий центр психологической помощи: ежедневно десятки родственников украинских солдат жалуются на командование ВСУ.
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